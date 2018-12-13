Жители Земли увидят приближение Нибиру невооруженным глазом

Специалисты в области уфологии отмечают, что 16 декабря произойдет конец света. Причиной ему станет приближение к Земле планеты Нибиру, которую можно будет увидеть невооруженным глазом.

По словам исследователей внеземных цивилизаций, «Планету X», летящую в нашу сторону, можно будет хорошенько рассмотреть без биноклей и телескопов. Подобный вывод они сделали на основе опубликованного недавно видео, на котором можно увидеть таинственный объект, расположившийся рядом с Солнцем. Данное явление удалось запечатлеть в нескольких странах мира.

Некоторые самые впечатлительные пользователи уже начали создавать подземные бункеры, надеясь переждать в них катастрофу. Однако уфологи отмечают, что ни одно убежище не сможет спасти их от столкновения с другой планетой.