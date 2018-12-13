Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
КОСМОС

Жители Земли увидят приближение Нибиру невооруженным глазом

Дата:
категория: КОСМОС

Специалисты в области уфологии отмечают, что 16 декабря произойдет конец света. Причиной ему станет приближение к Земле планеты Нибиру, которую можно будет увидеть невооруженным глазом.

По словам исследователей внеземных цивилизаций, «Планету X», летящую в нашу сторону, можно будет хорошенько рассмотреть без биноклей и телескопов. Подобный вывод они сделали на основе опубликованного недавно видео, на котором можно увидеть таинственный объект, расположившийся рядом с Солнцем. Данное явление удалось запечатлеть в нескольких странах мира.

Некоторые самые впечатлительные пользователи уже начали создавать подземные бункеры, надеясь переждать в них катастрофу. Однако уфологи отмечают, что ни одно убежище не сможет спасти их от столкновения с другой планетой.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Аппарат InSight сделал первые «селфи» на Марсе
  2. Ученые предрекли Земле гибель от сверхмассивной черной дыры
  3. «Роскосмос» откликнулся на просьбу Marvel спасти «Железного человека»

Эти новости могут вас заинтересовать

Пятикилометровый астероид Таутатис приближается к Земле

Ученые доказали существование горизонта событий

В Техасе во время грозы на камеру попали несколько НЛО

Астрономы обнаружили вторую гигантскую черную дыру в созвездии Лебедь А

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках