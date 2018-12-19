Заведующая детским садом, обвиняемая в халатности, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей одним из детских садов города Александрова Владимирской области. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей при сходе снежной лавины.

Под снежным завалом пострадала женщина, которая забирала домой ребенка. Ей потребовалась госпитализация и длительная последующая реабилитация. Полученные травмы привели к 3 группе инвалидности.

Следствием было установлено, что в январе 2018 года дошкольное учреждение заключило договор на оказание услуг по уборке снега, наледи и снега с крыш зданий, с коммерческой организацией. Согласно документу, исполнитель должен был выполнять работы в течение трех суток с момента поступления заявки.

Такие заявки поступили лишь дважды. Несвоевременное обращение заведующей к организации-исполнителю во время снегопадов привело к сходу снега с крыши здания и травмированию родительницы.