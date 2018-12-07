Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Загитова показала второй результат в короткой программе в финале Гран-при

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Алине Загитовой, фигуристке из России, удалось набрать почти 78 баллов в короткой программе финала Гран-при, проходящего в Канаде, заняв тем самым 2-ю строчку в списке.

Лидирующую позицию смогла получить Рика Кихира, уроженка Японии, поставившая новый рекорд мир, заработав более 82 баллов. Однако Инна Гончаренко, российский тренер, считает, что у россиянки все еще имеется шанс стать победительницей в финале, но для этого она должна идеально откатать произвольное выступление.

Гончаренко не стала комментировать оценки судей, однако согласилась с информацией о том, что в техническом плане произвольная программа у японки сильнее. В результате если она чисто исполнит номер, то гарантировано получит первое место.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Глацких заявила о приносимой обществу и молодежи пользе
  2. ВМС Украины собираются продолжить ходить через Керченский пролив
  3. Посадку истребителя Су-34 по приборам показали на видео

Эти новости могут вас заинтересовать

Опубликовано видео драки между фанатами «Зенита» и «Реал Сосьедад»

Видео разрушения крыла самолета Су-57 попало в Сеть

В центре Москвы стартовал второй ежегодный мотопробег

Появилось видео аварии, в которой погиб певец Михаил Луконин

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках