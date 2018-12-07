Загитова показала второй результат в короткой программе в финале Гран-при

Алине Загитовой, фигуристке из России, удалось набрать почти 78 баллов в короткой программе финала Гран-при, проходящего в Канаде, заняв тем самым 2-ю строчку в списке.

Лидирующую позицию смогла получить Рика Кихира, уроженка Японии, поставившая новый рекорд мир, заработав более 82 баллов. Однако Инна Гончаренко, российский тренер, считает, что у россиянки все еще имеется шанс стать победительницей в финале, но для этого она должна идеально откатать произвольное выступление.

Гончаренко не стала комментировать оценки судей, однако согласилась с информацией о том, что в техническом плане произвольная программа у японки сильнее. В результате если она чисто исполнит номер, то гарантировано получит первое место.