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В ФОКУСЕ

Задержанный в Несвиже мужчина повесился в милицейской машине

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категория: В ФОКУСЕ

В белорусском Несвиже прямо в милицейской машине свел счеты с жизнью задержанный мужчина. Он повесился в служебной машине на шнурках от ботинок, пока сотрудники правоохранительных органов везли его в РОВД. По версии оперативников это было самоубийство.

В данный момент Следственный комитет проводит детальную проверку по факту случившегося ЧП. Также выясняется, была ли возможность предотвратить трагедию.

Погибшему было 48 лет, он проживал в селе неподалеку от райцентра вместе с престарелыми родителями, которые сами вызвали милицию. Его задержали за совершенное административное правонарушение и транспортировали в отдел внутренних дел для разбирательства.

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