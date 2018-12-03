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В ФОКУСЕ

Задержанные украинские катера нашлись в том же порту

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категория: В ФОКУСЕ

Ранее появилась информация о том, что катера ВМС Украины, задержанные 25 ноября погранслужбой России в Керченском проливе, пропали из порта, куда были доставлены. Однако чуть позже информация об этом была опровергнута источником в силовых структурах Крыма. Об этом сообщает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах отметил, что катера «Бердянск» и «Никополь» находятся в той же акватории Керченского морского порта. Их переставили к другой причальной стенке, расположенной в 10 метрах от прежнего места стоянки суден. Источник добавил, что украинские катера не покидали акваторию порта.

Стоит отметить, что информация о пропаже катеров из Керченского порта была опубликована изданием «КерчьИНФО». Журналисты издания написали, что катера «Никополь» и «Бердянск» исчезли из гавани, а буксир «Яны Капу» остался на месте.

После публикации данного сообщения, представители ВМС Украины отреагировали и сообщили, что по данному факту уже началась проверка.

Напомним, что суда «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», принадлежащие украинским ВМС, были задержаны российский пограничной службой ФСБ 25 ноября. Причиной данного решения стало то, что украинские корабли нарушили границы территориальных вод России, не реагировали на требования пограничников, а также выполняли опасные маневры. Российские представители заявили, что это была провокация со стороны Киева. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. 24 моряка, которые находились на борту трех украинских судов, арестованы на два месяца.

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