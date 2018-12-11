«Я боюсь, что это может повториться»: пережившие Холокост уроженцы Германии размышляют о сегодняшнем антисемитизме

Недавний рост антисемитских настроений в Соединенных Штатах возродил старые страхи среди евреев, родившихся в Германии и переживших Холокост. Должны ли они вновь скрыть свое прошлое или вместо этого поделиться с людьми своим кошмарным опытом?

В начале 1940-х годов почти все они были детьми или подростками. Они помнят о том, как у них украли детство и молодость, заменив их страхом, отчаянием, постоянным бегством, разлукой с родными, а в некоторых случаях, нацистскими лагерями смерти.

Была только одна страна, в которой они могли чувствовать себя в относительной безопасности. Речь идет о Соединенных Штатах, в которых многие из них живут уже не одно десятилетие.

Они, конечно, слышали случайные и слабые антисемитские речи или даже видели свастику, намалеванную на стенах, но все же чувствовали себя в безопасности – это очень важное слово для них.

Однако теперь эти выжившие, некоторые из которых собрались в синагоге Охеб-Шалом, расположенной в пригороде Нью-Джерси, чтобы отпраздновать Хануку и отметить Международную ночь выживших в Холокосте, глубоко обеспокоены тем, что количество антисемитских акций и действий в США в прошлом году выросло на 37 процентов. Данная статистика была опубликована сотрудниками ФБР.

Резня, совершенная 27 октября в синагоге Питтсбурга белым националистом, расстрелявшим несколько пожилых евреев, только усилила эти страхи. «Этот безумец слушал Трампа», – отметил 89-летний Дэвид Лефкович, имея в виду питтсбургского стрелка.

Во время Второй мировой войны, будучи подростком, он проживал на юго-западе Франции. Благодаря светлым волосам ему удалось избежать попадания в плен к нацистам.

«Трамп называет слабыми всех, кто ему не нравится. Так раньше говорили нацисты: “ты слаб, а потому должен быть уничтожен”», – заявляет Адела Дубови, которая в возрасте 6 лет смогла пережить кошмарный концентрационный лагерь Терезиенштадт.

«Это может случиться снова»

«Раньше они прятались», – отметил Лефкович, говоря об американских антисемитах.

«Сейчас они увидели, что можно в открытую снова и снова нападать на евреев», – заявила Ханна Кесельман, родившаяся в 1930-м году и проведшая большую часть войны во Франции и Италии.

«Антисемиты есть даже в колледжах, а ведь именно там людям прививаются идеи, которые они потом держат в голове всю свою жизнь», – сказал Роман Кент, который смог выжить в лагерь смерти, включая Освенцим.

В последние недели антисемитские акции были проведены в кампусах некоторых одних из самых престижных университетов Америки, в том числе в Корнелле и Колумбии, расположенных в штате Нью-Йорк.

«Я боюсь, что это может произойти снова, и это случится снова», – заявил Кент при обсуждении резни в Питтсбурге. Ранее он участвовал в переговорах с Германией, связанных с выплатой компенсации евреям.

«Я не хочу так жить»

Адела Дубови сказала, что у нее есть четыре внука, которые учатся в разных университетах.

Она сказала, что живет в доме престарелых – «информационном пузыре», который в некоторой степени изолирует ее от окружающего мира. Однако даже она оказалась напуганной текущими тенденциями.

«Сейчас я не ношу свою Звезду Давида. Я также говорю своим внукам не носить кипу (ермолку) на улице, чтобы не подвергнуться нападению со стороны антисемитов».

«Я понимаю желание быть осторожным. Однако ни за что не сказала бы такое своим внукам. Я не хочу так жить. Мне хватило этого в прошлом», – отметила Кесельман.

Когда она вернулась в Италию, где ее отец был арестован, а затем убит, Кесельман начала специально носить на шее еврейскую Звезду Давида. «Я тогда почувствовала, что наконец-то могу быть собой и чувствовать себя при этом в безопасности», – заявила Ханна.

«Сегодня я хочу жить свободно и быть открытой со всеми», – произнесла тихим голосом 88-летняя еврейка.

Кесельман занимается рисованием картин и не очень любит выступать на публике, однако регулярно встречается с молодыми людьми, чтобы сохранить у них живые воспоминания о том жутком периоде времени. Она считает, что это поможет не допустить ошибок прошлого, когда умрут последние выжившие в Холокосте.

Роман Кент отмечает, что сожалеет о том, что слишком мало представителей молодого поколения евреев переняли этот факел.

«Если бы их было больше, то мы бы сейчас не видели статистические данные, указывающие на то, что 60-70 процентов людей не знают, что такое Холокост», – отметил Кент.

Исследование, опубликованное в апреле Клеймс Конференс, группой, организовавшей Международную ночь выживших в Холокосте, показало, что 49 процентов американцев, относящихся к поколению 2000-х годов, не смогли назвать ни одного концлагеря.

«Я поняла, что могу оказывать влияние на людей, которые не являются евреями, когда они начали возвращаться ко мне и говорить, что даже и не подозревали о том, какие ужасные вещи происходили во время войны», – сообщила Кесельман.

«Проблема в том, что люди, которые хотят услышать эти истории, не являются теми, кто будут вести себя как антисемиты», – добавила художница.