Высаженный друзьями из машины россиянин замерз насмерть

Труп молодого человека был найден ранним утром в субботу, 15 декабря, на трассе между поселком Кассель и городом Верхнеуральским. Смерть наступила в результате переохлаждения.

По предварительным данным, в этот день он провожал друга в армию, после чего с друзьями возвращался домой на их транспорте.

В пути между ними произошла перепалка, после чего 21-парень, находившийся в нетрезвом состоянии, был высажен из машины. Домой в тот злополучный вечер он не вернулся.

Пост с информацией о произошедшем разместила «ВКонтакте» двоюродная сестра погибшего.

Следствие по данному делу уже ведется.

Это не первый подобный случай. Еще один человек, запертый ямальским полицейским в неотапливаемой камере, умер от переохлаждения. Информация об инциденте сообщалась в августе.