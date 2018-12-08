Выпускники обокрали родную школу в Астрахани

Бывшие учащиеся одного из учебных заведений Трусовского района проникли в школу, а затем вынесли из нее различную оргтехнику, включая принтер и часть компьютерной системы.

Представители местного УМВД сообщили о том, что 24-летний и 29-летний выпускники учебного учреждения пробрались в здание вечером. Их обнаружил сторож, который осуществлял плановый обход школы. Сначала он заметил кондиционер, который лежал на земле, а потом осмотрел несколько классов и увидел, что в них отсутствует аптечка, монитор и принтер. Общий размер ущерба составил 16 000 рублей.

Позднее в ходе допроса злоумышленников работникам правоохранительных органов удалось выяснить, что молодые люди нередко идут домой, проходя через двор школы. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, они приняли решение украсть школьную технику, а потом продать ее. Однако им не удалось реализовать свой план.