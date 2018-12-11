«Вояджер-2» стал вторым вышедшим в межзвездное пространство аппаратом

Космический аппарат «Вояджер-2», созданный США, смог выйти в межзвездное пространство, став вторым устройством, сумевшим преодолеть гелиосферу, защитный пузырь, созданный Солнцем.

В сообщении от представителей NASA отмечается, что в настоящее время он находится в 18 миллиардах километрах от нашей планеты. Резкое падение заряженных солнечных частиц произошло 5 ноября. В этот день также случилось мгновенное увеличение галактического излучения. Предполагается, что тогда зонд и преодолел внешнюю границу гелиосферы.

Однако на выход из Солнечной системы «Вояджеру-2» понадобится как минимум 30 000 лет. Этот аппарат запустили летом 1977 года. Мало кто предполагал, что он сможет проработать свыше 40 лет. На нем размещено послание для представителей внеземных цивилизаций.