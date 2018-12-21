Вооруженная канцелярским ножом бабушка из Техаса разобралась с двумя грабителями

У пожилой женщины из штата Техас в США, которая использовала канцелярский нож в борьбе с двумя грабителя в ресторане Subway, может появиться новый титул: «Самая жесткая бабушка Хьюстона».

Недавно в Сети было опубликовано видео, демонстрирующее попытку ограбления в Subway, расположенном на Вестхеймер-роуд. В нем можно увидеть двух мужчин в толстовках с капюшоном, которые перепрыгивают через прилавок, а затем сталкиваются с 44-летней Гваделупой Рохас. Пожилая женщина тут же взяла в руки канцелярский нож и встала перед кассой, отказываясь давать грабителям деньги. Данный инцидент произошел 22 сентября 2018 года.

В записи, снятой камерой безопасности, показано, как один из мужчин хватает крышку от кастрюли и ударяет ею Рохас по голове, а потом атакует напрямую. В СМИ отмечают, что в ходе драки бабушке, рост которой составляет всего полтора метра, удалось порезать одного из грабителей.

По данным местных СМИ, полиция Хьюстона все еще разыскивает мужчин, запечатленных на видео.

«Данное нападение научило меня, что я должна защищать свою семью, а сейчас я чувствую, что Subway является моей семьей», – отметила Рохас, которая проработала в ресторане шесть лет.

«Я была шокирована, увидев свою маму с такой стороны», – сообщила Аурелия Мехия в беседе с журналистами. Ее сестра Эдит добавила, что они оба «очень гордятся» своей матерью.

В сообщении говорится, что Рохас не получила повышение за свои действия, но при этом ей приписали больше рабочих часов.