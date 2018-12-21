Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
МИР ЛЮДЕЙ

Вооруженная канцелярским ножом бабушка из Техаса разобралась с двумя грабителями

Дата:
категория: МИР ЛЮДЕЙ, Эксклюзив

У пожилой женщины из штата Техас в США, которая использовала канцелярский нож в борьбе с двумя грабителя в ресторане Subway, может появиться новый титул: «Самая жесткая бабушка Хьюстона».

Недавно в Сети было опубликовано видео, демонстрирующее попытку ограбления в Subway, расположенном на Вестхеймер-роуд. В нем можно увидеть двух мужчин в толстовках с капюшоном, которые перепрыгивают через прилавок, а затем сталкиваются с 44-летней Гваделупой Рохас. Пожилая женщина тут же взяла в руки канцелярский нож и встала перед кассой, отказываясь давать грабителям деньги. Данный инцидент произошел 22 сентября 2018 года.

В записи, снятой камерой безопасности, показано, как один из мужчин хватает крышку от кастрюли и ударяет ею Рохас по голове, а потом атакует напрямую. В СМИ отмечают, что в ходе драки бабушке, рост которой составляет всего полтора метра, удалось порезать одного из грабителей.

По данным местных СМИ, полиция Хьюстона все еще разыскивает мужчин, запечатленных на видео.

«Данное нападение научило меня, что я должна защищать свою семью, а сейчас я чувствую, что Subway является моей семьей», – отметила Рохас, которая проработала в ресторане шесть лет.

«Я была шокирована, увидев свою маму с такой стороны», – сообщила Аурелия Мехия в беседе с журналистами. Ее сестра Эдит добавила, что они оба «очень гордятся» своей матерью.

В сообщении говорится, что Рохас не получила повышение за свои действия, но при этом ей приписали больше рабочих часов.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Новые полицейские машины Tesla в Швейцарии имеют проблемы с защитой данных
  2. Являются ли религиозные убеждения покойного Стивена Хокинга типичными для ученых из Великобритании?
  3. Ученые: женщины понижают голос, когда соревнуются за мужчину

Эти новости могут вас заинтересовать

В марте жители Земли смогут увидеть Меркурий

Ученые обнаружили, что зависимость от гаджетов может разрушить отношения

Джордж Мартин скоро выпустит новую книгу

В Индии 17-летний подросток очнулся в гробу по дороге на процедуру кремации

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках