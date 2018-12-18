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В ФОКУСЕ

Водитель из Мурома, совершивший ДТП со смертельным исходом, осужден на 5,5 лет

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категория: В ФОКУСЕ

Муромский городской суд Владимирской области приговорил 26-летнего парня, совершившего ДТП со смертельным исходом, к 5,5 годам колонии-поселения. В результате аварии, которая произошла в мае нынешнего года, погибло два пассажира его автомашины, третий был травмирован.

Молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на приличной скорости ехал по центральной улице микрорайона Вербовский. В салоне находились его знакомые, не пристегнутые ремнями безопасности.

На опасном повороте водитель не снизил скорость, в результате не справился с управлением. Автомашина вылетела на обочину и врезалась в дерево. От сильного удара два человека погибло на месте, третий получил телесные повреждения средней степени тяжести.

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