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В ФОКУСЕ

Водитель из Мурома осужден за гибель двоих людей в ДТП

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категория: В ФОКУСЕ

В Муроме Владимирской области осужден молодой человек 1992 года рождения, по вине которого погибло два человека. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он совершил ДТП, которое привело к трагедии.

Мужчина двигался на большой скорости по улице Ленинградской райцентра. В салоне управляемой им автомашины находилось три пассажира, не пристегнутых ремнями безопасности. На опасном повороте водитель не снизил скорость и, потеряв управление, врезался в дерево. Двое пассажиров в результате происшествия погибли не месте происшествия. Третий – получил повреждения средней степени тяжести.

По итогам расследования суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет. Также он лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года 11 месяцев.

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