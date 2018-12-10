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В ФОКУСЕ

ВМФ России получит вертолеты-амфибии после 2031 года

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категория: В ФОКУСЕ

Игорь Кожин, генерал-майор ВМФ РФ, во время беседы с журналистами заявил, что вертолеты-амфибии, предназначенные для выполнения поисковых и спасательных миссий, будут разработаны после 2031 года.

Начиная с 2031-го и заканчивая 2050-м годом, должна будет пройти новая стадия обновления летательных средств российского ВМФ. В рамках нее, по словам военного, планируется осуществить переход на многофункциональные воздушные судна следующего поколения и новейшее высокоточное вооружение. Он добавил, что будут спроектированы вертолеты, относящиеся к классу амфибий и способных действовать в районе Арктики.

Генерал также отметил, что на этом этапе Россия собирается значительно усилить многоцелевую и противолодочную авиацию путем выпуска нового патрульного самолета и корабельного вертолета.

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