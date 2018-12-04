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В ФОКУСЕ

Ведущий телеканала «Россия 1» выгнал украинского эксперта из студии

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категория: В ФОКУСЕ

Студия ток-шоу «60 минут» стала местом очередного скандала между ведущим и гостем. Ведущий «России 1» Евгений Попов потребовал от украинского политолога Максима Яли удалиться из-за оскорбления.

Яли назвал Попова Афанасием, что очень не понравилось ведущему «60 минут». Евгений Попов несколько раз переспросил гостя о том, как он его оскорбли. По всей видимости, он не ожидал, что его назовут так в эфире шоу.

На вопросы ведущего Максим Яли ответил, что, по некоторым данным, Попова называют Афанасием. Украинский политолог попытался оправдаться за сказанное, но у него явно это не получилось.

«Вы же назвали меня Игорем. Вот и я вас назвал другим именем», — сообщил Яли.

Ответ явно не понравился Евгению Попову, и он настоятельно попросил гостя покинуть студию.

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