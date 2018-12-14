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В ФОКУСЕ

В Уфе авиалайнер ударился хвостом о ВПП при взлете

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категория: В ФОКУСЕ

Пассажирский лайнер, вылетевший из Уфы и летевший в Нижневартовск, поцарапал хвостовую область об поверхность взлетно-посадочной полосы при поднятии в воздух.

Воздушное судно принадлежит «Уральским авиалиниям». Как только пилоты заметили столкновение с ВПП, они тут же решили отправиться на базу авиаперевозчика, расположенную в Екатеринбурге, чтобы техники осмотрели повреждения и вынесли свой вердикт. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал.

Самолет благополучно приземлился на екатеринбургской воздушной гавани. Пассажиров отправили в точку назначения на резервном авиалайнере. В уфимском аэропорту занялись обследованием полосы. Транспортная инспекция по Республике Башкортостан организовала соответствующее расследование.

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