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В ФОКУСЕ

В Тольятти зверски убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

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категория: В ФОКУСЕ

На телевизионном канале НТВ появился сюжет о зверском убийстве шестнадцатилетней школьницы, проживавшей в Тольятти.

Погибшей девушкой оказалась серебряная призерша чемпионата по плаванию Российской Федерации. Ее труп нашли неподалеку от стройплощадки, расположенной в Автозаводском районе. Вчера спортсменка отправилась в супермаркет, но так и не пришла домой.

Согласно информации, опубликованной региональным СК РФ, убийца нанес школьнице почти два десятка ножевых ранений. Работники правоохранительных органов уже задержали подозреваемого – им является 16-летний подросток, который состоял в романтических отношениях с убитой.

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