В The National Interest перечислили четыре вида «смертоносного» оружия России

В американском агентстве The National Interest раскрыли названия четырех типов смертельно опасного российского вооружения, включая танки и ракетные системы.

По словам специалиста, РФ проигрывает Соединенным Штатам в воздушной атакующей силе, поэтому основные средства она вкладывает в ПВО, ПРО и ракетные установки. Он также упомянул танки Т-90АС и Т-72Б3, способные вести бой даже на очень малом расстоянии. Среди артиллерийского оружия эксперт особо выделил РСЗО «Смерч», предназначенную для уничтожения всех сил потенциального врага.

К «смертоносному» вооружению автор статьи также отнес ракетные системы «Искандер» и «Триумф». Первая может уничтожать различные цели на огромных дистанциях, а вторая – защищать большую зону от ракетных атак противника.