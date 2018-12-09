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В ФОКУСЕ

В The National Interest перечислили четыре вида «смертоносного» оружия России

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В американском агентстве The National Interest раскрыли названия четырех типов смертельно опасного российского вооружения, включая танки и ракетные системы.

По словам специалиста, РФ проигрывает Соединенным Штатам в воздушной атакующей силе, поэтому основные средства она вкладывает в ПВО, ПРО и ракетные установки. Он также упомянул танки Т-90АС и Т-72Б3, способные вести бой даже на очень малом расстоянии. Среди артиллерийского оружия эксперт особо выделил РСЗО «Смерч», предназначенную для уничтожения всех сил потенциального врага.

К «смертоносному» вооружению автор статьи также отнес ракетные системы «Искандер» и «Триумф». Первая может уничтожать различные цели на огромных дистанциях, а вторая – защищать большую зону от ракетных атак противника.

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