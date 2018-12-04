В США завершилось судебное разбирательство в отношении создателей Pokemon GO

Владельцы домов, которые подали иск на Niantic из-за того, что в их собственность без разрешения были помещены виртуальные Покемоны, смогли достичь соглашения с игровой компанией.

Американцы начали отправлять судебные иски, после того как игроки Pokemon GO стали просить у них разрешение поймать цифровых существ, оказавшихся на территориях частных садов.

Обеспокоенные владельцы домов потребовали компенсации, заявив, что игра подталкивает людей вторгаться в чужую собственность и мешает им спокойно заниматься своими делами. Детали соглашения об урегулировании вопроса не были размещены в свободный доступ.

Игра Pokemon GO с элементами дополненной реальности была выпущена в июле 2016 года и позволила игрокам бродить по реальному миру, ища места, в которых скрываются виртуальные существа.

Судебное дело возглавил Джеффри Мардер из Вест-Оринджа (штат Нью-Джерси), который сообщил, что в 2016 году сразу пять человек постучали в его дверь, прося разрешения поймать Покемонов, оказавшихся на его заднем дворе.

Юридические документы, в которых подробно описывается жалоба, приведенная Мардером, указывают на то, что Niantic решила расположить своих виртуальных существ даже на территории частных домовладений, не получив при этом согласия от их владельцев.

Согласно судебным документам это привело к продолжительному вторжению со стороны игроков на частную собственность и мешало их собственникам пользоваться ею должным образом.

Разработчики подверглись большой критике в течение первых недель с момента выхода игры, так как Покемоны часто помещались в неподходящие места, например, на кладбище в Алабаме и Вашингтонском музее Холокоста.

Работники некоторых мест попросили удалить их из игры.

В документах также отмечалось, что Niantic «несправедливо обогатилась», нарушив при этом неприкосновенность частной собственности своими виртуальными Покемонами.

Создатели игры поощряли людей совершать «нежелательные вторжения» на частную землю, отмечалось в судебной жалобе.

Господин Мардер и другие истцы желали получить возмещение от Nintiac за нанесенный им моральный ущерб.