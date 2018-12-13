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В ФОКУСЕ

В США во время учений Нацгвардии в океан упал истребитель

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категория: В ФОКУСЕ

В издании Associated Press отмечают, что в рамках маневров Нацгвардии США вчера, 12 декабря, в океанские воды упал боевой самолет Hawker Hunter.

Учения проводились в районе Гавайских островов. Журналисты заявляют, что в самолете находилось гражданское лицо, участвовавшее в этом мероприятии по контракту с военным ведомством. Всего в этих маневрах принимают участие более восьмисот человек и тридцати воздушных судов.

Летательное средство потерпело крушение неподалеку от острова Оаху, где находится столичный город Гонолулу. Летчик смог вовремя катапультироваться. Позднее его обнаружила спасательная команда, доставившая пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

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