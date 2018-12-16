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В ФОКУСЕ

В США сравнили российский Ил-112В и украинский Ан-140

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категория: В ФОКУСЕ

Эксперты агентства The National Interest, издаваемого в США, решили сравнить между собой самолеты Ил-112В и Ан-140, изготовленные Россией и Украиной соответственно.

Специалист отмечает, что оба воздушных судна обладают похожей конструкцией, однако при этом отличаются друг от друга по некоторым параметрам. К примеру, российский самолет больше украинского, но его скорость полета составляет лишь 500 км/ч (у Ан-140 этот параметр равен 575 км/ч).

Однако транспортник Российской Федерации оборудуется более эффективным двигателем, чем украинский аналог. По этой причине он способен преодолевать большие расстояния, а расходы на его техническое обслуживание значительно ниже. Ил-112В также обладает новейшей системой ПРО.

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