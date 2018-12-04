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В ФОКУСЕ

В США считают Су-57 слишком дорогим для России

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категория: В ФОКУСЕ

В издании The National Interest считают, что Россия может выпустить только незначительное количество Су-57, сделав их лишь телезвездой, но никак не основной боевой единицей Кремля.

По словам автора статьи, российский истребитель пятой генерации выглядит красиво, однако это не превращает его в более дееспособную машину. Он добавил, что для современной РФ эти самолеты не по карману. В Министерстве обороны России сразу отказались осуществлять масштабные закупки Су-57, поэтому получат лишь двенадцать подобных воздушных судов в 2019 году.

Для сравнения американский специалист привел план Соединенных Штатов, согласно которому они приобрели около 180 моделей F-22 за 60 миллиардов долларов и собираются потратить еще 400 миллиардов на покупку свыше 2,3 тысячи F-35. В заключении эксперт заявил, что красивая фотосессия не остановит экономическое падение в РФ и не приведет к появлению сотни новых боевых машин нового поколения.

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