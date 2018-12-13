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В ФОКУСЕ

В США рассказали о возможном повышении смертоносности «Мертвой руки» России

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категория: В ФОКУСЕ

В The National Interest сообщают, что РФ до сих пор обладает системой «Мертвая рука», способная оказаться еще опаснее и смертоноснее, чем прежде.

Автор статьи ссылается на недавнее заявление Виктора Есина, экс-руководителя Ракетных войск РФ, согласно которому Россия все еще обладает «Мертвой рукой», причем она была улучшена. Российский военный добавил, что данная система станет последней линией обороны в случае установки США ракет средней дальности в европейских странах.

По словам эксперта, СССР старался держать в секрете информацию о данном оружии, поэтому если в РФ открыто обсуждают его, то остальным странам необходимо начать беспокоиться. Эта система позволяет нанести ответный удар по агрессору даже в случае уничтожения всей властной верхушки.

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