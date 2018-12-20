В США начались испытания маневренности конвертоплана V-280

На территории Соединенных Штатов стартовали испытания конвертоплана V-280 Valor, в рамках которых создатели воздушного судна собираются проверить его маневренность.

Винс Тобин, вице-президент организации Bell Helicopter, занимающейся разработкой нового летательного аппарата, сообщил, что их новинка смогла осуществить ряд тестовых полетов, достигнув скорости в 370 км/ч и осуществив повороты с 50-градусным креном. При проведенных испытаниях уровень перегрузки составил 1,8g. В этом месяце планирует провести дополнительное тестирование, в рамках которого перегрузка должна достичь 3g.

Впервые данный летательный аппарат был представлен около пяти лет назад. В прошлом году состоялись первые тесты конвертоплана. Согласно задумке разработчиков он сможет разгоняться до 520 км/ч и преодолевать расстояния в 3-4 тысячи километров.