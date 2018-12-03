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В США бобры посетили супермаркет и стали звездами Сети

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категория: ЖИВОТНЫЕ

В Массачусетсе (штат США) один из супермаркетов посетили двое бобров. Неожиданных «покупателей» запечатлели видеокамеры, установленные в магазине.

В издании UPI отмечают, что зверьки сначала прошли через автоматические двери, а потом стали потихоньку рассматривать товары на полках магазина. Сотрудники супермаркета в шутку заявили, что бобры пришли утром в надежде приобрести дешевые закуски.

Опубликованное в Сети видео очень быстро набрало популярность, став вирусным. Просмотревшие его пользователи отметили, что бобры, видимо, не нашли ничего съедобного, так как один из зверьков практически сразу же вышел из магазина, а другой прогулялся по торговому залу, словно искал какой-то нужный ему товар. Однако местные работники не дали ему сделать выбор, вежливо выпроводив из здания.

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