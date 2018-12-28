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В ФОКУСЕ

В Сибири расчеты С-400 отработали отражение авиаудара условного противника

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категория: В ФОКУСЕ

Находящиеся на территории Сибири расчеты ЗРК С-400, относящиеся к Центральному военному округу (ЦВО), смогли с успехом отразить «вражеский» ракетный удар.

Согласно сценарию военных маневров силы «противника» нанесли авиаудар по нескольким наземным целям, находящимся в Новосибирской области. Расчетам противоракетных комплексов удалось выявить «вражескую» авиацию и уничтожить ее путем электронного запуска снарядов. Представители ЦВО добавили, что установки С-400 прикрывались системами «Панцирь-С1».

С-400 является современным комплексом ПВО, который способен уничтожать практически любые воздушные цели, включая МБР, самолеты, крылатые ракеты и вертолеты. Радиус его действия составляет 400 километров.

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