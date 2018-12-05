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В ФОКУСЕ

В Севастополь впервые прибыл новейший патрульный корабль России

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категория: В ФОКУСЕ

В порт Севастополя недавно приплыло новое российское патрульное судно «Дмитрий Рогачев» с целью пройти следующую стадию государственного тестирования.

На протяжении следующих 5 дней экипажу корабля предстоит осуществить целый ряд испытаний. Затем он отправится к месту своего постоянного базирования, находящегося в Новороссийске, чтобы пройти оставшиеся тестовые этапы. До этого патрульному судну удалось успешно завершить тестирование, в ходе которого были впервые осуществлены стрельбы из его артиллерийских орудий.

Новый корабль создан по проекту 22160 и предназначен для патрулирования прибрежных зон. Его главная цель заключается в борьбе с пиратами и контрабандистами. «Дмитрий Рогачев» может плыть со скоростью до 27 узлов в час, а дальность его плавания равна 6 тысячам миль. Он способен находится в автономном режиме до 60 дней.

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