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В ФОКУСЕ

В Сети появилось видео массовой драки в Петербурге

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категория: В ФОКУСЕ

Сотрудники правоохранительных органов проведут проверку после появления в Сети ролика с массовой потасовкой, произошедшей в Санкт-Петербурге на Думской улице.

Кристина Кокшарова разместила в социальной сети «Инстаграм» видеозапись, на которой можно увидеть, как троих человек избивают несколько мужчин в районе, где находятся ночные клубы и бары. Девушка отметила, что одним из пострадавших является ее муж, который сейчас лежит в медицинском учреждении.

Согласно словам Кокшаровой посетители ночного заведения Duma повздорили с барменом. После этого они вышли на улицу, где и началась драка, в которой также приняли участие администратор бара и его охранники. После избиения трое мужчин остались лежать на земле. В заведении тем временем утверждают, что не имеют никакого отношения к произошедшему – их камеры лишь запечатлели этот инцидент.

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