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В ФОКУСЕ

В Саратове 16-летнюю девушку сбил поезд

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Зима в Саратове началась с трагического инцидента в Заводском районе Саратова. Как стало известно, в районе Омской улицы несовершеннолетняя девочка была сбита поездом.

В областной службе экстренного реагирования сообщили, что дорожно-транспортное происшествие случилось примерно в 11 часов утра в районе улицы Омской, где 16-летняя местная жительница едва не погибла под пассажирским составом.

Как сообщается, машинист увидел идущую через пути девочку и начал сигналить. Но звукового сигнала она попросту не услышала из-за наушников.

К месту происшествия оперативно добрались спасатели, которым удалось оказать девушке своевременную медицинскую помощь, после чего её отправили в больницу.

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