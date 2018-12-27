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В ФОКУСЕ

В России разрабатывают беспилотный боевой модуль для уничтожения дронов

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категория: В ФОКУСЕ

Умахан Умаханов, генеральный конструктор ПЭМЗ, сообщил журналистам, что в РФ разрабатывается уникальный беспилотный боевой модуль, предназначенный для уничтожения дронов.

По словам специалиста, артиллерийская установка «Самум» способна защищать стратегически важные объекты от авиаударов самолетов, вертолетов и некоторых беспилотных летательных аппаратов, летающих на низкой высоте. Управлять ею можно дистанционно. К тому же ее удастся размещать на любых подвижных платформах.

Конструктор добавил, что если Минобороны сделает заказ на этот комплекс, то его создание значительно ускорится и серийный выпуск начнется уже через три года. Он также отметил, что следует сделать ПЭМЗ государственным предприятием, чтобы оно смогло эффективнее осуществлять свою деятельность.

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