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В ФОКУСЕ

В России предложили затопить США суперцунами

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категория: В ФОКУСЕ

В агентстве «Военно-промышленный курьер» была опубликована статья о возможности смыть восточное побережье США при помощи суперцунами, которое можно создать с использованием «Посейдона».

Военный эксперт считает, что для создания глобальной природной катастрофы необходимо осуществить термоядерный подводный взрыв, чтобы повредить вулкан Снайфельсйокюдль, расположенный в Исландии, и развернуть течение Гольфстрим. В результате неподалеку от американского побережья возникнет огромная волна, которая смоет большую часть прибрежных городов США.

По словам специалиста, это цунами можно усилить, воспользовавшись подводным беспилотным аппаратом «Посейдон», тестирование которого началось вчера, 25 декабря. О данном оружии ранее сообщил Владимир Путин, российский лидер.

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