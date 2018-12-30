В небе над военной базой в США снова замечен НЛО

В Интернете был размещен видеоролик, на котором демонстрируется необычный НЛО в форме треугольника, зависший в небе над авиабазой, расположенной в Огайо (штат США).

Согласно редакции Express за последние несколько недель в данном районе местные жители уже не единожды видели загадочные светящиеся летательные аппараты. Запись с новым НЛО опубликовал уфолог. По его словам, он пролетел над окрестностями не менее трех раз. К сожалению, рассмотреть его очень сложно, так как он ярко светился.

Интернет-пользователи и специалисты в области уфологии считают, что на видео запечатлен инопланетный корабль. Однако другие уверены, что речь идет о секретном воздушном судне США, способном выполнять суборбитальные полеты.