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В NASA ответили на просьбу фанатов Marvel помочь Тони Старку

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категория: ИСКУССТВО, КОСМОС

Фанаты Marvel в шутку попросили «НАСА» организовать космическую операцию по спасению Тони Старка, оказавшегося на звездолете без воды и еды, а также с ограниченным запасом кислорода.

Специалисты NASA решили ответить поклонникам Железного человека, опубликовав в соцсети «Твиттер» сообщение о том, что первым делом они должны получить от него сообщение о наличии проблем. Если же он не способен связаться с кем-либо на Земле, то в агентстве дадут задание всем своим работникам, определить точные координаты Старка.

Вместе с сообщением был опубликован фотоснимок, сделанный в центре управления полетами. На нем можно увидеть надпись «Тор» и знаменитый молот бога грома. Однако для того чтобы поиски точно увенчались успехом, поклонники решили обратиться с аналогичной просьбой и к Илону Маску, главе SpaceX.

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