В Москве задержан накинувшийся на полицейского с ножом мужчина

В столице России мужчина накинулся на стража правопорядка с ножом, ударив его в районе сердца. Благодаря бронежилету полицейский не получил серьезный ранений.

Юлия Иванова, сотрудница местного СК РФ, заявила, что по отношению к злоумышленнику было открыто уголовное дело. В следствии отмечают, что нападение на работника правоохранительных органов произошло вчера в вечерние часы. Форменное снаряжение спасло полицейскому жизнь.

Преступник был задержан. На данный момент следователи проводят допрос мужчины. В ближайшем будущем будет выбрана мера пресечения для него. Представители МВД по Москве также отметили, что нападение на сотрудника полиции произошло сразу же, после того как обвиняемого попросили показать документы.