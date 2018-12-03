В Москве найдено тело игрока ФК «Локомотив» Алексея Ломакина

Стало известно о смерти футболиста, выступавшего за молодежную команду «Локомотив», Алексея Ломакина. Трагичная новость была опубликована на официальном сайте московского клуба.

Алексей Ломакин отметил свое совершеннолетие в сентябре. Ранее пресс-служба «Локомотива» донесла до СМИ новость, что мать Алексея написала заявление в полицию в связи с пропажей сына.

Из пресс-службы клуба стало известно, что в ноябре спортсмен получил травму. Около месяца был вынужден ходить на костылях в гипсе. Была продолжительная реабилитация.

Алексей Ломакин пропал после встречи с другом. В машине такси, где погибший находился вместе с товарищем, был найден смартфон спортсмена и его рюкзак. Друг Алексея рассказал, что не помнит события того дня. Поскольку молодые люди распивали алкогольные напитки.

Тело спортсмена было найдено в воскресенье. Труп обнаружили на улице Борисовские Пруды.