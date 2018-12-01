В Минобороны сообщили о стягивании войск НАТО к границам России под видом учений

Александр Фомин, заместитель руководителя Минобороны, сообщил о том, что НАТО начал стягивать свои подразделения к границам РФ под видом плановых маневров.

Согласно словам российского генерала, на территории Польши и Прибалтийских стран сосредоточены отряды различной военной техники. Он добавил, что основным радетелем этих действий является Польша, которая готовая создать 3 командования и базу. Ранее Джеймс Мэттис, руководитель Пентагона, заявил, что США поддержат Варшаву, если у нее возникнет военный конфликт с Российской Федерации.

В сентябре текущего года Анджей Дуда, польский лидер, отметил, что Польша собирается дать разрешение на размещение баз Соединенных Штатов на своей территории. После этого Сергей Шойгу, руководитель российского Минобороны, заявил, что РФ зеркально ответит на данный шаг.

Ранее мы писали о том, что американские сенаторы осудили действия России в Керченском проливе.