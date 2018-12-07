В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России

Представители российского Минобороны заявили о том, что лишь за прошлую неделю возле границ РФ разведывательные миссии провели не менее 15 воздушных судов зарубежных стран.

В ведомстве добавили, что на перехват данных самолетов были несколько раз подняты российские истребители. Профессиональные действия летчиков ВКС РФ позволили не допустить нарушения воздушных границ страны.

Минобороны также опубликовало отчет о гуманитарной работе военнослужащих РФ на сирийской территории. За предыдущие семь дней была оказана медпомощь свыше полутора тысячам мирных граждан. В Сирию также отправили более двенадцати тонн лекарств и продуктов питания.

Ранее мы публиковали видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27.