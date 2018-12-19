В Марокко арестовали подозреваемого в зверском убийстве женщин из Дании и Норвегии

Представители Министерства внутренних дел Марокко сообщили, что марокканским властям во вторник, 18 декабря, удалось арестовать подозреваемого в зверском убийстве двух скандинавских туристок на горном хребте Высокий Атлас.

По словам сотрудников ведомства, другие подозреваемые в гибели двух женщин – датчанки и норвежки, чьи тела были найдены в понедельник с глубокими порезами на шее – все еще разыскиваются сотрудниками правоохранительных органов.

Тела были обнаружены в изолированной горной местности в десяти километрах от туристической деревни Имлиль в районе Высокого Атласа.

Имлиль является отправной точкой для походов и восхождений на гору Тубкаль, самую высокую вершину в Северной Африке.

Министерство сообщило, что подозреваемый был арестован в городе Марракеш, примерно в 60 километрах к северу от Имлиля.

24-летней датчанке Луизе Вестерагер Йесперсен «перерезали горло», – цитирует датская газета B.T. мать девушки Хелле Петерсен.

Семья погибшей пыталась отговорить ее от поездки в Марокко из-за «хаотичной ситуации» в данной стране.

По сообщениям средств массовой информации, другой жертвой является 28-летняя жительница Норвегии Марен Уиланд. Согласно словам ее матери погибшая всегда делала приоритет на безопасности во время путешествий в другие государства.

Обе женщины учились вместе на территории Норвегии.

Средства массовой информации отметили, что в регионе были усилены меры безопасности и приостановлены пешие походы после обнаружения тел. Тем временем марокканское министерство внутренних дел подтвердило, что полиция разыскивает новых подозреваемых в связи с совершенным в стране двойным убийством.

Снег и плохая погода в этом районе затрудняет расследование преступления, сообщили норвежские СМИ. Как сообщает VG, две женщины из Скандинавии прибыли в Имлиль в воскресенье.

«Весь Имлиль находится в шоковом состоянии. Это трагедия для всего города», – сообщил газете местный гид по имени Мустафа.

«Ничего подобного здесь раньше не происходило», – добавил Мустафа.

Считается, что девушки делили одну палатку на двоих. Их тела были обнаружены в тенте в понедельник, пишет VG. Время их смерти в настоящее время не известно.

Согласно сообщению, опубликованному в VG, в скором времени в Марракеш прибудут послы Норвегии и Дании.

Служба безопасности полиции Норвегии Kripos заявила, что готова оказать содействие властям Марокко в расследовании данного преступления. Полицейские департаменты Дании и Норвегии постоянно поддерживают связь друг с другом, сообщил Алекс Дуэ, глава агентства по связям с общественностью.

Норвежский офицер, находящийся в столице Марокко Рабате, готов оказать помощь в расследовании.

В понедельник Министерство иностранных дел Дании заявило, что хоть оно и сообщило семье Джесперсен, что их дочь считается одной из жертв, однако в действительности оно еще не получило официального подтверждения от марокканских властей. В ведомстве пока никак не комментируют данную информацию.