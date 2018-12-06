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В ФОКУСЕ

В Красноярске появился российский вариант «Хогвартса»

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категория: В ФОКУСЕ

В городе Красноярск на территории лицея «Перспектива» появилась российская версия волшебной школы «Хогвартс» с различными факультетами и соревновательной системой.

Учащиеся были разделены на три класса, связанные с различными профилями. Каждый из них имеет определенный символ и оригинальную форму. Например, инженерно-технологический профиль в качестве знака выбрал волка, а их форма имеет синие оттенки. У социально-экономического класса символом является лиса, а в основе их формы заложен красный цвет.

К тому же члены «факультетов» каждый год участвуют в соревновании между собой. Они постоянно набирают баллы, выдаваемые за успехи в олимпиадах, получение высоких оценок, участие в спортивных состязаниях и другую подобную деятельность. Хоть новые правила были введены сравнительно недавно, однако организаторы уже указывают на то, что ученики стали более собранными, а их успеваемость выросла.

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