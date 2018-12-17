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В ФОКУСЕ

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Филиппин

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категория: В ФОКУСЕ

Обладательницей короны и титула главной красавицы Вселенной 2018 стала Катриона Грэй из Филиппин. Она также получила крупное денежное вознаграждение, право на обучение актерскому мастерству и бесплатное проживание в Нью-Йорке в течение года, право на обслуживание стилистов, наряды от известных брендов.

Девушке 24 года. Она является волонтером в общественной организации Young Fоcus и работает в организации Love Yourself, которая занимается вопросами борьбы с ВИЧ.

Второй стала Стефани Гутьеррес из Венесуэлы.

Представительнице ЮАР досталось третье место.

Юлия Полячихина, представлявшая Россию на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», не прошла в полуфинал.

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