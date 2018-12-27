В Киеве сообщили о захвате «серой зоны» в Донбассе

Юрий Бирюков, советник лидера Украины, в рамках телеинтервью сообщил о том, что ВСУ смогли захватить почти всю «серую зону», расположенную в Донбассе.

Согласно словам политического деятеля, если сравнивать текущее положение дел с состоянием 2014 года, то с тех пор страна освободила большую часть своих территорий. Он добавил, что почти вся «серая область» теперь находится под контролем украинских сил.

В ЛНР ранее сообщали о том, что Украина собирается ввести свои силы в «серую область». В соответствующий регион была стянута различная техника. В прошлом месяце ВСУ рассказали о захвате поселения Рассадки. Данные действия являются нарушениями Минских договоренностей.