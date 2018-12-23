В Киеве предложили отправить в Керченский пролив корабль ВМС Великобритании

Юрий Грымчак, украинский замминистра, отметил, что стоит попробовать отправить в Керченский пролив британское военное судно, чтобы понаблюдать за реакцией Российской Федерации.

По словам чиновника, многие отмечают, что РФ не позволит пройти английскому кораблю, однако никто не пробовал этого сделать. Он добавил, что стоит отправить в район разведывательное судно HMS Echo, у которого отсутствуют системы вооружения. К тому же оно не ограничено правилом, согласно которому боевые корабли не должны задерживаться в Черном море на срок более 21 дня.

Ранее Гэвин Уильямсон, госсекретарь Великобритании, отметил, что в следующем месяце в Украину должна будет прибыть часть британских ВМС. Они помогут украинским морякам в подготовке и проведут с ними ряд учений.