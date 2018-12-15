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В ФОКУСЕ

В Госдуме стихами ответили на критику Шнурова о конкурсе для рэперов

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категория: В ФОКУСЕ

Михаил Дегтярев, депутат Госдумы, решил стихами ответить известному исполнителю Сергею Шнурову, который подвергнул критике конкурс для рэп-певцов в России.

Ранее в Государственной думе было запущено музыкальное соревнование под названием «Безграничный рэп», в котором могут участвовать любые рэперы в возрасте до тридцати лет. Им необходимо придумать песню, посвященную туристической сфере РФ, а затем отправить ее жюри. Победителям выдадут туры по российским городам.

По словам солиста музыкального коллектива «Ленинград», попытки народных избранников показать поддержку рэперам выглядят как минимум «нелепо». Соответствующее стихотворение он разместил на своей страничке в «Инстаграме».В Госдуме стихами ответили на критику Шнурова о конкурсе для рэперов

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