В Германии создают ответ российским «Искандерам»

В издании Defense News, сославшись на отчет немецкого Минобороны, отмечают, что Германия просит США открыть ей доступ к секретной информации для улучшения своего комплекса ПРО, предназначенного для защиты от российских «Искандеров».

Агентство добавляет, что новая система TLVS будет базироваться на комплексе MEADS, созданном инженерами Lockheed Martin. Немецкие специалисты хотят получить «6-й уровень доступа», который даст им возможность предсказывать поведение ракеты-перехватчика, то есть они заранее будут знать, удастся ли ей отразить нападение.

С помощью этого новейшего алгоритма немцы собираются намного усовершенствовать свою текущую противоракетную оборону, которая сможет впоследствии перехватывать даже новые «Искандеры». Однако Соединенные Штаты и Германия пока что не смогли прийти к общему соглашению по данному вопросу.