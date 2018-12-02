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КОСМОС

В декабре на Земле произойдет апокалипсис из-за планеты смерти

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категория: КОСМОС

В Сети с новой силой разгорелось обсуждение того, что к нашему миру летит таинственная «планета смерти», которая может привести к началу Апокалипсиса.

По словам многих уфологов, следующий конец света должен произойти уже 16 декабря. Они даже назвали примерное время – полседьмого вечера по Москве. Начнется же судный день из-за ужасной Нибиру, которая превышает Землю почти в 4 раза и вращается вокруг Солнца по эллиптической орбите, а потому на полный круг у нее уходит около 3600 лет.

Однако на этот раз загадочная планета не только пролетит рядом с Землей, но и взорвется, когда будет находиться неподалеку от небесного светила. Взрыв окажется настолько сильным, что сожжет всю жизнь на земной поверхности.

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