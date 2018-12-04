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В ФОКУСЕ

В Армении обнаружили место крушения Су-25

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категория: В ФОКУСЕ

Как стало известно, в Армении было обнаружено место, где потерпел крушение военный самолёт Су-25.

Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, в результате инцидента погибли оба пилота.

Сегодня, 4 декабря 2018 года, примерно в 9 часов 20 минут по московскому времени была потеряна связь с военным самолётом Су-25. Как известно, экипаж самолёта выполнял плановый учебно-тренировочный полёт. За 14 минут до этого самолёт покинул взлётную полосу аэропорта в Гюмри.

В сообщении, опубликованном на своей странице в Facebook, Арцрун Ованнисян выразил соболезнования семьям погибших. Также он добавил, что место крушения Су-25 находится в горах в Мараликском районе.

Напомним, ранее в Индии разбился истребитель МиГ-27.

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