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В ФОКУСЕ

В Архангельской области мать избивала сына кочергой

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категория: В ФОКУСЕ

На территории Архангельской области вскоре начнется судебное разбирательство по факту избиения 38-летней матерью собственного сына с помощью кочерги.

Представители Следственного Комитета сообщают, что начиная с декабря прошлого года и заканчивая августом нынешнего, женщина регулярно избивала, оскорбляла и издевалась над своим 11-летним ребенком. Нередко она оставляла его дома одного на продолжительный период времени. Мать наносила сыну физические травмы, используя кочергу или ремень.

По отношению к женщине было возбуждено уголовное дело. Она уже признала свою вину в рамках одного из допросов. В настоящий момент времени ребенок живет вместе со своей бабушкой.

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