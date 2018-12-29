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В ФОКУСЕ

Украинцы сравнили российское заграждение в Крыму со «стеной Яценюка»

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категория: В ФОКУСЕ

Украинские пользователи решили сравнить российское заграждение, строительство которого недавно было завершено в Крыму, со «стеной Яценюка».

Несколько лет назад Арсений Яценюк, бывший премьер-министр Украины, заявил о необходимости постройки огромной стены на российско-украинской границе. Однако в итоге власти потратили миллионы гривен, но так и не создали ограждение. Украинцы предложили продемонстрировать российский забор экс-чиновнику, чтобы он рассказал им, где находится предложенная им ранее стена.

Жители Украины также отметили, что ограждение строили крымчане, так как им наверняка не по душе иметь возле себя беспокойного соседа, который постоянно выключает то электричество, то воду. В России же напомнили, что сам Киев хотел возвести стену на границе с РФ, поэтому ему грех жаловаться.

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