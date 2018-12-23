Украинская флотилия на Азовском море пополнилась новым катером

Украинской погранслужбе Мариуполя недавно был выдан новейший малый катер, разработанный по проекту UMS-1000. Данная новость появилась на национальном военном интернет-ресурсе.

В посте отмечается, что в рамках тестового заплыва он смог развить скорость в размере 45,5 узла (более 84 километров в час). Создатели судна также указывают на тот факт, что в плане акустического комфорта оно соответствует самым высочайшим нормам и стандартам. Ему был выбран следующий бортовой номер – BG 25.

Проект UMS-1000 разработан на Украине. В рамках него выпускаются катера, которые предназначены для патрулирования прибрежных областей, а также транспортировки небольших грузов и людей. Катер обладает водоизмещением в размере 7400 килограмм.