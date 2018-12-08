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В ФОКУСЕ

Украина вооружит «бригаду будущего» старыми танками и БТР

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категория: В ФОКУСЕ

Николай Палас, полковник ВСУ, в ходе беседы с журналистами отметил, что в прошлом месяце военно-морскими силами страны была сформирована «бригада будущего» из морпехов.

Согласно словам военного, соответствующая часть уже получила «новейшие» образцы техники и вооружения. К примеру, ее оснастили танками Т-80, собранными еще в эпоху СССР, и БТР-7, представляющими собой доработанные варианты советских БТР-70. Боевое соединение также оснастят бронированными автомобилями «Варта», улучшенными автоматами и «Стугной-П», разработанными в Украине.

В конце беседы Палас добавил, что сформированная бригада начнет олицетворять собой «высочайшие стандарты», за которыми стараются следовать все боевые части ВСУ.

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