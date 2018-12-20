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КОСМОС

Уфологи обнаружили загадочный НЛО неподалеку от Бермудского треугольника

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категория: КОСМОС

Специалисты в области уфологии сообщили о том, что неподалеку от Бермудского треугольника пролетел таинственный НЛО. Он был замечен при помощи сервиса «Гугл Карты».

По словам уфологов, неопознанный летающий объект обладал невероятными размерами и появился днем. Этот овальный аппарат имел разноцветную окраску и немного размытую внешность. Охотники за НЛО не сильно удивились, увидев эту загадочную летательную технику рядом с Бермудами, так как данная зона уже издавна славится аномалиями и странными явлениями.

Пользователи моментально начали обсуждать эту странную находку. Многие отметили, что верят в существование пришельцев и считают данный НЛО прямым доказательством этой теории. Другие же отметили, что на снимке изображена обычная бабочка, снятая на фоне облаков. Она получилась размытой, так как взмахнула крыльями.

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